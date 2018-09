Ad agosto erano più di 16.000 le case vacanze regolari registrate nel sistema informatico della Regione Liguria. Nei prossimi mesi si valuterà l’introduzione di un Codice Identificativo Regionale (CIR) per ogni appartamento prendendo a modello quello già introdotto dalla Lombardia. L’assessore regionale al Turismo Gianni Berrino afferma: “La registrazione degli appartamenti, in costante crescita, e l’informatizzazione del sistema con la creazione della banca dati regionale favorisce le attività di controllo”.

“La registrazione degli appartamenti, in costante crescita, e l’informatizzazione del sistema con la creazione della banca dati regionale favorisce le attività di controllo” dice l’assessore Berrino