Al pari dei cittadini di Bordighera ho letto giovedì pomeriggio sui media la notizia diffusa che ” c’è una segnalazione presentata dall’amministrazione comunale alla Procura della Corte dei Conti per una possibile spesa non necessaria sostenuta dai cittadini di Bordighera.”. Si ipotizza un possibile ‘appalto gonfiato” e un possibile “danno erariale”; reati gravissimi, se verificati e comprovati da elementi documentati.

Molti cittadini/contribuenti mi hanno sollecitato ad approfondire, chiedendo spiegazioni all’amministrazione cittadina, al fine di verificarne il presunto danno a loro carico.

La sollecita risposta degli uffici, che ringrazio pubblicamente, recita:

” Si comunica l’impossibilità di fornire copie delle segnalazioni richieste in quanto, allo stato ( 21 Settembre 2018 ore 12:40 ) non risulta agli atti ( protocollo ) alcuna comunicazione in tal senso, né in entrata, né in uscita.”

Quindi, un giorno dopo l’annuncio sui media, agli atti degli uffici del Comune non era presente alcun documento a supporto delle dichiarazioni del Sindaco. La comunicazione della segnalazione avrebbe dovuto seguire la presentazione degli atti, non precederla.

In attesa della documentazione annunciata in pompa magna sui media , mi chiedo se ” qualcuno si è venduto la pelle prima di uccidere l’orso”. Vista la gravità delle affermazioni, non smentite, anzi ribadite sulla pagina personale di Facebook del Sindaco, invito il primo cittadino a chiarire pubblicamente la situazione, sua sponte, altrimenti ne chiederò conto, con un’interpellanza urgente nel Consiglio comunale di venerdì prossimo .

In caso contrario, se si trattava di una fake news, il Sindaco ne tragga le conseguenze del caso.