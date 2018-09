Leggiamo che il Sindaco di Ventimiglia, Enrico Ioculano, fa “pubblica ammenda” su asta Civitas per vendita Aci. Bene. E dunque? Lo convoca questo consiglio comunale o no? Si revoca l’asta? Si dà una precisa destinazione d’uso all’immobile? Senza azioni concrete il tutto rischia di suonare come una presa in giro.

Carlo Iachino

Consigliere Comunale di PROGETTO VENTIMIGLIA