Terribile incidente stradale sulla statale Aurelia tra Bordighera e Ospedaletti. Uno scontro frontale tra auto e corriera ha provocato due decessi. L’auto, una Punto vecchio modello proveniente da Sanremo, ha probabilmente sbandato ed colpito il pullman di linea che andava verso la città dei fiori. Il traffico risulta al momento interrotto in entrambe le direzioni.

