Tornerà a scuola lunedì 24 settembre la 12enne affetta da Sindrome di Dravet che la famiglia aveva deciso di lasciare a casa perché non le era stato assegnato un insegnante di sostegno in grado di affrontare le eventuali conseguenze di crisi epilettiche. Le 30 ore di sostegno saranno coperte in parte dall’educatrice assegnata dal Comune, il rimanente da un insegnante di sostegno. Almeno per il 2018-2019 l’assistenza per la 12enne sarà garantita, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.