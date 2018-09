La circolazione sulla strada Statale Aurelia è chiusa tra Ospedaletti e Bordighera in seguito al tragico incidente stradale, avvenuto intorno alle 12.30, e costato la vita la vita due persone.

La circolazione, chiusa in entrambi i sensi di marcia, dovrebbe essere riaperta in 4-5 ore.

L’itinerario consigliato da e per Sanremo è l’Autostrada dei Fiori