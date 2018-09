Una notizia importante che era nell’aria e che oggi ha la sua conferma ufficiale: i selezionati nel corso dell’Area Sanremo Tour 2018 che accederanno alle Fasi Semifinali che si svolgeranno a Sanremo, non pagheranno le quote di iscrizione previste.

Il merito è dell’Amministrazione Comunale sanremese, che ha deciso di farsi carico di tali spese: “È con grande piacere che posso finalmente confermare che la fase finale di Area Sanremo sarà gratuita per tutti i partecipanti. – Conferma il Sindaco Alberto Biancheri – Dopo un lungo lavoro congiunto con la Rai ed il Direttore artistico del Festival di Sanremo, Claudio Baglioni, possiamo annunciare questa importante novità, che sarà senz’altro apprezzata dalle centinaia di giovani che prenderanno parte alle Selezioni finali a Sanremo, con il loro bagaglio pieno di sogni, passione ed entusiasmo. Un obiettivo che ci stava particolarmente a cuore e che rafforza ulteriormente un messaggio: Sanremo è la città della musica, libera e aperta a tutti”.

E’ infatti disponibile sul Sito www.areasanremo.it il modulo per l’iscrizione alle due Fasi Semifinali del prossimo mese ottobre al Palafiori di Sanremo. Iscrizioni che sono riservate, naturalmente, a coloro che hanno superato le necessarie Selezioni durante l’Area Sanremo Tour 2018.

Altra novità di rilievo in questa edizione 2018 è che i concorrenti che si presenteranno alle Semifinali di Sanremo, dovranno eseguire un brano inedito obbligatoriamente (fino all’anno scorso era consentite anche le “cover”). Lo stesso brano dovrà poi essere eseguito anche alla Finale ed alla Selezione per il Festival 2019.

Soddisfazione, naturalmente, anche da parte del Presidente della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo, Maurizio Caridi, incaricata dal Comune dell’organizzazione di “Area Sanremo”: “Ci fa davvero piacere questa notizia, soprattutto per le centinaia di ragazzi (lo scorso anno furono poco più di 800) che già devono sostenere le spese di viaggio, vitto ed alloggio nella nostra città. Per loro questo è già un piccolo riconoscimento per il lavoro svolto e l’impegno dedicato al raggiungimento di un obiettivo di partenza, quello di esserci durante i due lunghi week-end di ottobre, al Palafiori di Sanremo, per le Selezioni Finali”.

Nella passata edizione degli oltre 800 semifinalisti accedettero alla Finale in 145, otto dei quali si esibirono poi in diretta su RaiUno per l’ultima scrematura, che ne portò 2 al Festival nella Sezione Nuove Proposte.

Per info: 0184.1956980, Mobile 393.9095956, E-Mail info@areasanremotour.it.

