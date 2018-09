Domani mattina, sabato 22 settembre dalle ore 9 alle ore 14, sarà possibile per i privati cittadini raccogliere la legna dei pini che sono stati tagliati ai Giardini Tommaso Reggio. La ditta appaltatrice del servizio di taglio e smaltimento sarà a disposizione all’entrata dei giardini lato mare per indicare la legna che si potrà rilevare; le operazioni dovranno essere effettuate con mezzi propri.

