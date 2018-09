La scuola è iniziata, ma l’insegnante di sostegno non è stata ancora nominata e da oggi a Sanremo una ragazza di 12 anni è costretta a restare a casa. A denunciare il caso sono i genitori di una dodicenne affetta da “Sindrome di Dravet”, rara patologia caratterizzata da una grave forma di epilessia, che comporta la comparsa ad intervalli imprevedibili di crisi epilettiche. I genitori si sono rivolti ad un legale che ha segnalato la questione all’Ufficio scolastico provinciale, come scrive Paolo Isaia su “Il Secolo XIX”.

