Nella speciale cornice della Marina, la Rari Nantes Imperia e una delegazione dell’Emek HaYarden si sono ritrovati per una cena conviviale di saluto di commiato.

E’ stata una bella occasione per parlare di pallanuoto, di culture e mondi differenti. La Presidente Francesca Leone ha invitato la squadra israeliana a tornare ad Imperia anche in futuro.

Emek HaYarden, proveniente dal Mare di Galilea, è stata la prima squadra di club in ritiro prolungato nella Nostra Città, dall’insediamento della nuova Presidenza. E ripartirà martedì. Insomma, un’esperienza nuova e positiva che la Rari avrà il piacere di ripetere anche in futuro con tutte le squadre che vorranno proporsi.