Sono migliorate le condizioni di Alena Sudakova, la 22enne tedesca precipitata dalla scogliera di Capo Nero il 31 luglio. Per quell’episodio è in carcere con l’accusa di tentato omicidio, Zied Yakoubi, 32enne algerino, che avrebbe spinto Alena forse dopo un tentativo di violenza sessuale. Alena è uscita dal coma e ora potrebbe essere in grado di fornire la sua versione dei fatti. La Procura di Imperia ha presentato una richiesta di rogatoria internazionale, come riporta “Il Secolo XIX”.