Una novità nell’ambito dell’energia pulita nel piccolo borgo di Seborga. E’ stata installata la prima colonnina per ricarica auto elettriche, presso l’Agriturismo Monaci Templari voluta fortemente dai proprietari Emanuela Rebaudengo e Flavio Gorni, a disposizione anche della cittadinanza. Una ricarica speciale in quanto il rifornimento sarà completamente gratuito per le auto che si fermeranno presso l’agriturismo ma anche per le auto che sosteranno in paese in caso di emergenza (riserva di energia elettrica) potranno ricaricarsi gratuitamente su richiesta presso l’agriturismo.

Energi­a completamente pulita in quanto verrà presa dall’energia solare. All’inaugurazione sono arrivate non solo auto ad energie elettrica, ma anche auto storiche, in quanto si è raccontato il passaggio storico attraverso il vecchio e il nuovo. Un ringraziamento ad uno dei fautori dei raduni delle auto storiche della provincia di Imperia Mario Argento. Il progetto, realizzato a costo zero dall’ingegnere Davide Carbonetto, è compatibile con tutte le auto elettriche attuali e future e pienamente conforme alla normativa per le installazioni nei luoghi pubblici (modello 3IEC 61851)

Un ringraziamento viene dato all’ex Sindaco Gaetano Scullino, al Sindaco Fulvio Gazzola del Comune di Dolceacqua già dodato di colonnina ricaricabile e al direttore della Confagricoltori Claudio Andreini.