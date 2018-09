Domenica 30 settembre torna la “Giornata dei Sentieri Liguri” (“Ligurian Trails Day”), iniziativa organizzata grazie all’accordo operativo fra Regione Liguria, Federparchi, CAI, FIE, AIGAE, gli Enti Parco e la REL (Rete Escursionistica Ligure).

Un’intera giornata di escursioni guidate nelle aree più belle ed interessanti della Liguria, da quelle più prossime al mare alle cime dell’Appennino e delle Alpi Liguri.

Nel Parco delle Alpi Liguri sono previste due escursioni, una a Realdo (30 settembre) sulle orme di eroi e briganti nella terra brigasca, l’altra sul Monte Saccarello (29 e 30 settembre).

30 settembre – “Il sentiero racconta. Storie di eroi e briganti della terra brigasca” (Parco Alpi Liguri)

Una passeggiata sui sentieri che testimoniano la storia della comunità brigasca, in compagnia dei racconti sulle tradizioni, la cultura, gli eventi storici e le leggende di questo territorio al confine tra Italia e Francia.

Ritrovo: ore 9 al Rifugio Realdo (Triora)

Info e prenotazioni: info@parconaturalealpiliguri.it – Tel. 338 6477248 (Daniela) – 0183 753384 (Parco Alpi Liguri)

29-30 settembre – “Weekend al Monte Saccarello nel territorio candidato a patrimonio UNESCO” (CAI sezioni di Imperia)

Un percorso ad anello, senza difficoltà, ma che richiede un sufficiente allenamento e la conoscenza della variabilità climatica in ambiente montano. Estremamente panoramico, in un contesto naturale spettacolare sotto tutti i profili, non ultimo quello geologico, rappresentativo del ‘valore universale’ su cui si fonda la candidatura Unesco delle “Alpi del Mediterraneo”.

Itinerario: dorsale Saccarello-Frontè – Alta Via dei Monti Liguri – Rifugio Sanremo – Cima del Monte Saccarello – Passo di Collardente – Verdeggia

Ritrovo: 29 settembre ore 10 a Verdeggia (Triora)

Info e prenotazioni: Tel. 333 5901304 – parodibruno54@gmail.com