La Polizia Municipale di Diano Marina, nell’ambito dell’operazione “Estate sicura”, ha effettuato controlli

straordinari da luglio al 15 settembre contro abusivismo commerciale e contraffazione, dopo che il Comune aveva ricevuto 31 mila euro per l’operazione.

Sono stati rilevati 74 illeciti amministrativi e penali, cui si aggiungono quelli per violazioni al Codice della strada ed affitti abusivi di alloggi. Sono stati sequestrati oltre 19 mila beni, per un valore di oltre 86 mila euro, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.