Fine settimana importante per l’autotrasporto ligure alle prese con una serie di problematiche, alle quali si sono aggiunte tutte le conseguenze logistiche, di tempi e di costi derivanti dal tragico crollo del ponte Morandi a Genova. Quest’ultimo aspetto sarà infatti al centro di un incontro che si terrà oggi in Comune a Genova tra il sindaco Marco Bucci e l’Osservatorio Logistica Trasporto Merci e Spedizioni Territoriali. Alla riunione prenderà parte, in qualità di membro di questo organismo, anche Antonio Marzo Presidente di Confartigianato Trasporti Imperia e Responsabile nazionale del settore container.

“In seguito a questa grande tragedia – ha detto Antonio Marzo – il sistema dei trasporti si trova a dover affrontare una serie di problematiche, che riguardano il ridisegno obbligato della viabilità, urbana ed extraurbana, con conseguenti maggiorazioni di tempi e quindi di costi. Già lo scorso 5 Settembre avevamo svolto una riunione in Regione Liguria in cui avevamo espresso le nostre considerazioni”. Nell’occasione sarà presente anche il vicesindaco e assessore alla mobilità e al trasporto locale di Genova Stefano Balleari.

Domani (sabato) a Genova, con inizio alle ore 9 presso il Novotel di Sampierdarena, è poi previsto un convegno dal titolo “Emergenza trasporto: costi e indennizzi ”Anche in questo caso proporremo un’analisi su tutte le problematiche che mettono a rischio la sopravvivenza delle nostre aziende, e di fronte alle quali è necessario a nostro parere reagire con immediatezza e fermezza” ha detto Antonio Marzo, che durante il convegno tratterà una riflessione su ‘Class Action nei confronti di Autostrade per l’Italia’.