La Fondazione Livio Casartelli-Ippolita Perraro continua la propria opera a servizio delle associazioni cittadine. L’ente nato per volontà dell’imprenditore torinese ha compartecipato ad un progetto con il Tennis Club Ventimiglia.

La Fondazione Casartelli ha accolto favorevolmente la richiesta del Tennis Club per contribuire alla realizzazione di un parco giochi bimbi attraverso la donazione di alcuni giochi a molla. I bambini potranno così svagarsi e divertirsi in un parco giochi a loro dedicato all’interno del circolo.

La sinergia tra la Fondazione Livio Casartelli-Ippolita Perraro ed il Tennis Club Ventimiglia rafforza l’idea che associazioni sportive storiche come il noto circolo ventimigliese, possano offrire, grazie all’apporto della Fondazione Casartelli–Perraro, un valore aggiunto ai propri associati.

“Si tratta di un progetto importante perché permette una riqualificazione dell’area a servizio del Tennis Club e, contestualmente, permette al genitore di svagarsi in totale tranquillità perché il proprio figlio può giocare in un’area idonea, sicura e senza pericoli di sorta” afferma Francesco Marcianò, presidente del Tennis Club Ventimiglia.

“E’ un altro segno tangibile della vicinanza alle associazioni cittadine in tempi di ristrettezze economiche da parte delle istituzioni. Progetti come questo testimoniano la presenza della Fondazione sul territorio e della sua vicinanza al mondo delle associazioni che quotidianamente sostengono i giovani nelle attività sportive e ricreative” conclude, sottolineando Armando Bosio, presidente della Fondazione Livio Casartelli-Ippolita Perraro.