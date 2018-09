SABATO 22 SETTEMBRE INGRESSO AL MUSEO AL PREZZO SPECIALE DI 3 EURO

In occasione delle GEP 2018 il Museo Archeologico Girolamo Rossi di Ventimiglia e il Polo Museale della Liguria propongono un itinerario dedicato al tema del vino e della convivialità rappresentato nell’antichità dalle figure di Dioniso per il mondo greco e Bacco per quello romano.

Un evento condiviso e costruito insieme dalle due realtà museali, nell’ottica di creare reti e percorsi che possano avvicinare il visitatore e il turista all’eccezionale patrimonio storico della città di Ventimiglia.

ANTIQUARIUM DI NERVIA All’Antiquarium saranno esposti reperti archeologici, provenienti dai magazzini, incentrati sulla figura di Dionisio, figura mitica legata al vino, ma anche alle forze naturali, vitalistiche e irrazionali. Saranno visibili, accanto a immagini di Dionisio, anche diverse lucerne, raffiguranti satiri, Menadi e scene legate alla vendemmia, a conferma del ruolo assunto dal vino e dalle libagioni anche nei riti funebri.

Inoltre sarà possibile visitare eccezionalmente, oltre al teatro, inaugurato lo scorso agosto, anche la Domus del Cavalcavia, caratterizzata dalla presenza di una Taberna, prospettante sul decumano massimo.

MUSEO GIROLAMO ROSSI – FORTE DELL’ANNUNZIATA

Verrà raccontata l’antica origine e la storia del vino dall’epoca greca a quella romana, attraverso un percorso guidato da un’immagine evocativa e da didascalie che illustreranno alcuni reperti rari e significativi esposti nel percorso museale, che testimoniano l’importanza e la diffusione di questa bevanda e il suo ruolo nei momenti di condivisione e convivialità: dalle coppe in ceramica alle decorazioni in terracotta raffiguranti cortei dionisiaci, dalle sculture di Dioniso e dei suoi satiri, ai rilievi legati alla festa della vendemmia, dalle anfore vinarie sino alla famosa coppa in vetro con ictiocentauro.

In tale occasione sarà riproposta ai visitatori la ricostruzione di una mensa di età romana con la tipica suppellettile presente nelle domus e nelle cucine di Albintimilium, di cui il Museo espone e conserva una straordinaria selezione di materiali integri, che verrà accompagnata da alcuni tra i cibi tipici del periodo.

Orario: dalle 14.30 alle 18.30, visite guidate alle ore 14,30; 15,30; 16,30; 17,30

Ingresso: Museo 3 euro biglietto ridotto per GEP 2018

Antiquiarium 3 euro biglietto intero – 1,5 biglietto ridotto