A Ventimiglia Aiga ha indetto una manifestazione di interesse per la ricerca di un Revisore Legale della società. La scadenza delle proposte è fissata al 19 ottobre entro le 12. E’ possibile ritrovare la documentazione sul sito dell’Aiga, o tramite il link diretto alla pagine: http://www.aigaspa.it/?page_id=954

