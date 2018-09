Oggi pomeriggio una squadra del Soccorso Alpino è stata attivata per un intervento sul sentiero del Parco delle Cinque Terre che da Corniglia porta a Vernazza. In corrispondenza del punto 43 del sentiero una turista francese a causa di un malore è caduta procurandosi un trauma facciale. Appena arrivata sul posto, la squadra del Soccorso Alpino ha medicato la donna e valutato i parametri vitali della donna che risultavano nella norma. Nel frattempo con l’ arrivo della squadra dei Vigili del Fuoco si è predisposto il trasporto con barella portantina fino a Vernazza dove la Pubblica Assistenza di Vernazza l’ha portata al pronto soccorso di La Spezia.

