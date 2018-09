Nel processo sulla morte di Kayes Bohli, che vede imputati per omicidio colposo i Carabinieri Gianluca Palumbo e Fabio Ventura, è stata chiesta una nuova perizia. Il giudice Laura Russo ha disposto la trascrizione delle telefonate dalla caserma dei Carabinieri di Santo Stefano al Mare al 118, quando fu richiesta un’ambulanza per soccorrere l’uomo, poi morto al “Borea” di Sanremo, come scrive “Il Secolo XIX”.