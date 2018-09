A Sanremo ci sarà supermercato in via Matteotti nell’ex Supercinema, ex discoteca Odeon e Ninfa Egeria. Come in corso Mombello dove al posto di una banca ha aperto un “Carrefour Express” aprirà un nuovo supermercato. Per via Matteotti si tratta di un ritorno del settore alimentare dopo l’addio dato decenni fa dalla “Standa”. A portare la catena di supermercati in via Matteotti sarebbero stati i positivi dati di vendita delle recenti operazioni “Carrefour” in centro, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.