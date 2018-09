“Con il Comune di Sanremo sul tema dei lavori in programma nel Mercato Annonario abbiamo già da tempo in atto un costante dialogo, sviluppato anche attraverso una serie di incontri e colloqui accolti sempre con ampia disponibilità, rispetto alla quale non comprendiamo quindi alcune polemiche sollevate nelle ultime ore”. Così gli operatori del Mercato Annonario Guglielmo Trapani e Mimmo Alessi, intervengono sul tema dei lavori nella struttura e dello spostamento temporaneo delle attività all’esterno per permettere l’effettuazione degli interventi.

L’ultima riunione si è svolta proprio nella giornata di ieri, durante la quale Guglielmo Trapani ha presentato una proposta concreta per lo spostamento dei banchi. Si tratta di una soluzione già discussa con gli operatori che erano intervenuti durante un’assemblea effettuata lo scorso 10 Settembre. “Ho personalmente presentato all’assessore Giorgio Trucco la proposta di spostare le attività, nel periodo interessato dai lavori, nella zona ad oggi occupata dal parcheggio dei motorini in Piazza Eroi Sanremesi mediante il montaggio di tensostrutture di misura 3×3 – ha spiegato Guglielmo Trapani – Tale soluzione, condivisa dalla maggior parte delle attività, consentirebbe agli operatori di non essere spostati in una zona troppo decentrata che potrebbe causare anche una perdita consistente del volume d’affari e della clientela acquisita. L’occupazione di questa area consentirebbe anche di non gravare sulle casse del Comune occupando spazi destinati ai parcheggi a pagamento, come invece si sarebbe verificato nella zona dell’ex stazione, inoltre non andrebbe ad intaccare le attività degli ambulanti in occasione del Mercato del martedì e del sabato. Il Comune di Sanremo si è impegnato ora a valutare la fattibilità di questa proposta. Abbiamo inoltre chiesto al Comune di inserire nella gara di appalto una premialità per la ditta che riuscirà a trovare soluzioni idonee a permettere ai box di poter continuare a lavorare durante gli interventi”.

Nelle prossime ore è previsto un ulteriore incontro per discutere del tema concessioni, mentre in futuro sarà chiesta una riunione per visionare il progetto finale del Mercato Annonario con la disposizione definitiva dei banchi.