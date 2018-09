Leggo con stupore misto a sconcerto le parole del presidente Piana, che commenta in maniera scomposta un incontro al quale non ha preso parte, tralasciando volutamente l’oggetto reale della riunione. I sindaci delle principali città della provincia di Imperia si sono riuniti per affermare la propria contrarietà alla scelta regionale di declassare due strutture sanitarie di eccellenza del Ponente Ligure.

Per quanto riguarda il sottoscritto, parla la mia storia e quanto ho sempre dichiarato, anche nell’incontro di ieri: bisogna andare velocemente verso il nuovo ospedale unico, che sia espressione di una sanità di altissimo livello. Già pochissimi giorni dopo il mio insediamento, ho chiesto nelle sedi ufficiali di uscire dall’impasse creatasi su questo tema e di mettere le carte sul tavolo. Queste sono le scelte politiche di cui si dovrebbe discutere. Tutto il resto sono solo chiacchiere di chi preferisce le sterili polemiche al confronto sui fatti.

Claudio Scajola, sindaco di Imperia