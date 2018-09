Due atlete della Rari Nantes Imperia Pallanuoto sono state premiate con Borsa di Studio per meriti scolastici. Si tratta di Margherita Amoretti che frequenta il Liceo Classico e Giorgia Ferraris che segue gli studi di Liceo Scientifico. Entrambe fanno parte del settore giovanile giallorosso ma orbitano già nel mondo della Prima Squadra. La Rari Nantes Imperia è fiera delle sue atlete che, con determinazione ed impegno, dimostrano come sport, ad alto livello, e scuola possano coesistere. A Margherita e Giorgia, la Rari fa i più grandi complimenti ed augura loro un futuro radioso.

