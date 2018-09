Con la fine dell’estate, anche se le temperature ci raccontano ben altro, è tempo per tutto l’entourage della realtà cestistica imperiese di ritrovarsi.

Quale occasione migliore per invitare tutti i genitori a portare i propri figli a praticare questo meraviglioso sport dalle spiccate connotazioni di aggregazione, disciplina ed autostima.

Tante le iniziative che l’Imperia Basket propone alle famiglie locali a partire dalla novità del basket propedeutico per i bambini dai tre ai cinque anni dove si registrano già le prime adesioni; il corso si terra’ al palazzetto dello sport ogni giovedì dalle 17 alle 18.

Grande partecipazione dei bambini del mini basket!Si è riscontrato un numero superiore alle quaranta unità; ma la gioia più grande è stata quella di respirare, in palestra, aria di allegria spensierata con entusiasmante energia dei bimbi presenti. L’augurio più grande è che possa essere così tutta la stagione anche per i nuovi ragazzi che volessero unirsi. L’impegno del BKI è quello di creare un connubio tra divertimento e palla a spicchi, organizzando diverse feste di categoria.

Discorso diverso per i più grandicelli che saranno subito impegnati questo fine settimana, 23 settembre, con gli under 13 maschile e under 14 femminile alla 12′ edizione del memorial “Gamba” (torneo Funghi a canestro) che si terrà dagli amici di Ceva nella bellissima cornice del palasport Baruffi. Tutto lo staff del BKI ha accettato molto volentieri l’invito piemontese per far provare nuove esperienze extraregionali ai propri ragazzi.

Sempre nel fine settimana dal 22 al 23 settembre a Loano impegno anche per gli under 18 che scenderanno sul parquet del palasport Guzzetti per il memorial “Rigardo”.

Primi allenamenti alla mitica palestra Maggi anche per la prima squadra dove un giusto mix tra veterani e giovani fa’ ben sperare coach Pionetti per una grande annata.

Si ricorda alle famiglie che fossero intenzionate a portare i figli a giocare a basket che il BKI propone un mese di prova gratuita, sconti per secondo figlio e detrazione fiscale per le seguenti categorie:

– corso propedeutico 3-5 anni

– mini basket 5-9 anni

– under 13 2006-2007 11-12 anni

– under 14 2005 13 anni

– under 16 2002-2003 14-15 anni

– under 18 2001-3002 16-17 anni

Per eventuali ed ulteriori informazioni questi possono essere recapiti utili:

Cell 3355641259

Mail imperiabasket@gmail.com

Sito www.imperiabasket.com

Buona stagione a tutti i partecipanti di tutte le categorie, tutto lo staff tecnico e dirigenziale del BKI Imperia ricordando che deve sempre e comunque vincere si lo sport…ma anche la formazione dei nostri ragazzi.