In Lunigiana un cercatore di funghi è morto precipitando in un dirupo nei pressi del Passo del Lagastrello, nel comune di Comano. Maurizio Vallerini, aveva 63 anni e viveva alla Spezia. A dare l’allarme, con non poche difficoltà vista la scarsa copertura dei cellulari, è stato l’amico che era con lui nel bosco e che ha assistito alla caduta senza poter fare nulla.