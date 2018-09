Sabato 22 settembre alle ore 11, a Ventimiglia nel centro storico, si terrà l’inaugurazione di un nuovo spazio pubblico tutto dedicato ai bambini e ai loro genitori. Il Comune ha partecipato e vinto il bando nazionale istituito dall’Impresa Sociale “Con i bambini” per il contrasto alla povertà educativa minorile con il progetto sperimentale “Spazio Zero-Sei: luoghi di esperienze e pensieri per bambini e famiglie”.

“Siamo orgogliosi di annunciare che Ventimiglia si doterà di un nuovo spazio pubblico dedicato ai bambini e aspettiamo tutta la cittadinanza per inaugurarlo insieme” dichiara l’Assessore ai Servizi Educativi e alle Pari

Opportunità Vera Nesci. “La nostra città si arricchirà di un luogo innovativo e multifunzionale che accoglierà, con orari e frequenza flessibili, bambini da zero a sei anni di età, genitori, insegnanti ed educatori, al fine di sostenere percorsi di socializzazione, offrendo momenti di ascolto e opportunità di vivere esperienze secondo la cultura del “fare insieme”.

Il servizio, unico per le sue caratteristiche, sarà attivato presso la struttura di Via Al Capo 8 A, a Ventimiglia Alta: le attività della mattina saranno prevalentemente rivolte alle scuole dell’infanzia ed ai nidi, mentre nel pomeriggio lo spazio verrà dedicato prevalentemente alle famiglie ed ai bambini, offrendo possibilità di esperienze laboratoriali e di interazione. Desidero ringraziare la responsabile dell’ufficio Maria Grazia Fossati e Carlo Migliori, che con dedizione e passione stanno portando a termine questo progetto così fortemente voluto dall’Amministrazione Ioculano e così importante per i nostri cittadini”.

L’idea dello spazio 0-6 è stata elaborata in rete con altri partner dislocati in varie regioni italiane (Comune di Pistoia, Coop. Sociale “Pantagruel”, Comune di Vibo Valentia, Ist. Comprensivo “A.Vespucci” di Vibo Valentia, Associazione “AlteraMente” di Lecce, “Xkè?” Impresa Sociale Srl di Torino, INVALSI di Roma) ed è stata approvata ottenendo un finanziamento per la gestione dello spazio -servizio nella Città Alta, per il quale è previsto anche un cofinanziamento da parte del Comune di Ventimiglia.

