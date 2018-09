Stamani a Ventimiglia, nella frazione di Calvo, un uomo di 60 anni è rimasto seriamente ferito, dopo essersi procurato una profonda ferita al braccio mentre stava usando un flessibile. Il 60enne è stato soccorso dal 118 ed è stato trasferito in ambulanza, in codice rosso, all’ospedale.

