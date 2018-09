Dal 20 al 22 settembre al Porto Vecchio di Sanremo, si assisterà ad uno spettacolo eccezionale con le più belle barche del Mediterraneo: stiamo parlando della 15 Metre Class Trophy, organizzata dallo Yacht Club Sanremo con la collaborazione del Comune di Sanremo.

Alla manifestazione parteciperanno le quattro sorelle centenarie, uniche superstiti della classe 15 Metri Stazza Internazionale, costruite nei primissimi anni del 900, lunghe 28 metri, sulle quali, sin dalla loro nascita, hanno navigato i grandi della storia, come Re Alfonso XIII di Spagna, il quale fece costruire la barca che ancora oggi regata con la bandiera spagnola: stiamo parlando dell’imponente Hispania.

Il Tuiga, del Principe Alberto II, con al timone il Presidente dello Yacht Club Sanremo Beppe Zaoli, sulla quale è prevista la presenza di Pierre Casiraghi, figlio di Carolina di Monaco.

The Lady Anne, appartenente alla famiglia di imprenditori e banchieri Botin ed, infine, Mariska splendida vincitrice della prima tappa a Puerto Sherry.

Lo spettacolo, all’interno del Porto Vecchio ed in mare, sarà unico, con gli ottoni ed i legni che brilleranno al sole.

Queste splendide regine daranno vita ad avvincenti regate donando uno spettacolo di eleganza difficilmente eguagliabile nel mondo della nautica. Queste manifestazioni, che fanno dello Yacht Club Sanremo uno dei più prestigiosi e attivi Club del mondo, non potrebbero essere realizzate senza la preziosa collaborazione del Comune di Sanremo ed il valido sostegno di prestigiose aziende della zona come Abate Gioielli, Royal Hotel, il gruppo Cozzi Parodi.

Naturalmente non mancano gli eventi sociali: mercoledi sera, presso il Villaggio della Vela, avrà luogo il welcome cocktail per i regatanti; giovedì e venerdi, al termine della regata ad accogliere i regatanti un ricco cocktail ; sabato sera, sempre al Villaggio della Vela, gala dinner con premiazione.