Questa mattina a Sanremo si è tenuta la riunione tra i Sindaci dell’Asl 1 e l’assessore regionale alla sanità Sonia Viale. Argomento il previsto declassamento dei reparti di Gastroeterologia dell’ Ospedale di Sanremo è quello di Chirurgia Vascolare di Imperia che se ridimensionati non gestirebbero più le urgenze che verrebbero trattate in una nuova struttura a Pietra Ligure, almeno da quanto si sa in questi giorni vista anche la discussione in consiglio regionale di ieri dove proprio l’assessore Viale ha risposto all’interrogazione della consigliera Alice Salvatore del Movimento Cinque Stelle vedi video

Questa mattina la riunione ha visto i sindaci compatti nel chiedere una sospensione della procedura di declassamento all’assessore Viale ma come ha dichiarato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri ” si è richiesto di sospendere l’operazione di declassamento in attesa della risposta del ministro della salute Grillo, ma continua Biancheri questa è anche stata l’occasione per parlare di sanità nel ponente a tutto tondo dall’ospedale unico al Elisoccorso “