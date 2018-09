La teoria incontra la pratica nel seminario di aggiornamento tecnico professionale che CNA Imperia, in collaborazione con Allemano Metrology, organizza dal titolo “L’ANALISI DI COMBUSTIONE SECONDO LA NORMA UNI 10389-1:2009, LA MISURAZIONE DELLA DEPRESSIONE AL CAMINO SECONDO LA NORMA UNI 10845:2000 E LA TRASCRIZIONE DEI VALORI SUI DOCUMENTI TECNICI”.

L’incontro gratuito è rivolto agli operatori che intervengono sugli impianti termici e si pone l’obiettivo di fornire i fondamenti per l’apprendimento del corretto metodo di misurazione e interpretazione dei parametri di combustione.

Il seminario si terrà venerdì 21 settembre a partire dalle ore 18.30 presso la Sala Ranuncolo del Palafiori di Sanremo, in Via Garibaldi.

PROGRAMMA DELL’INCONTRO

• Introduzione alla norma UNI 10389;

• Cenni di chimica della combustione;

• Calcolo del rendimento di combustione per caldaie non condensanti;

• Analizzatori di combustione (principio di funzionamento, raccomandazioni per il corretto uso e manutenzione, obblighi di taratura periodica e requisiti minimi del Rapporto di taratura);

• Modalità di esecuzione di un’analisi di combustione;

• Calcolo del rendimento di combustione per caldaie a condensazione;

• Simulazione di calcolo MICROSOFT EXCEL delle variazioni del rendimento di un generatore di calore, in funzione delle variazioni di temperatura fumi, temperatura aria comburente e concentrazione di ossigeno;

• Modalità di misurazione dell’indice di fumosità nei combustibili liquidi;

• Introduzione – Impianti a gas per uso domestico – Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas – Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento (con riferimento alla sola parte che descrive le modalità di misurazione del tiraggio su caldaie a camera aperta e tiraggio naturale);

• Modalità di misurazione della depressione al camino col metodo diretto secondo la norma UNI 10845:2000;

• Calcolo del rendimento minimo di combustione in funzione della tipologia e della data di installazione del generatore di calore;

• Incertezza e tolleranza sui valori del rendimento di combustione;

• Trascrizione dei valori misurati e calcolati sui documenti tecnici;

• Cenni normativi al DM 26 Giugno 2015 relativo al trattamento acqua in impianti termici.

Interverrà in qualità di relatore Ing. Pietro Molinu, Allemano Metrology.

Al termine dell’incontro sarà offerto un rinfresco ai partecipanti.

Per ragioni organizzative, si prega di voler garantire la propria partecipazione, contattando CNA Imperia al nr. 0184/500309 oppure inviando una e-mail di conferma all’indirizzo segreteria@im.cna.it