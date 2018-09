Anche la troupe di “DiMartedì” talk show firmato da Giovanni Floris, trasmissione “di punta” de “La 7” è stata ospitata ieri al Casinò di Sanremo per l’intervista alla professoressa Elsa Fornero. Il servizio è stato trasmesso nella puntata di ieri sera. La presenza dell’ex Ministro del lavoro, che ha inaugurato la stagione autunnale dei Martedì Letterari del Casinò di Sanremo, ha richiamato l’attenzione dei Media e del numeroso pubblico, che ha affollato il teatro dell’Opera. Tanti gli applausi e le domande sulla Riforma “Fornero” sulla sua evoluzione e sui motivi che hanno condotto il governo Monti ad adottarla. “Si potrebbe dire – ha affermato la prof.sa Fornero- “senza paradosso, che la migliore riforma pensionistica ancora da fare è far funzionare meglio il mercato del lavoro.” Tematica che la professoressa Fornero, ha voluto sottolineare, ribadendo la grande attenzione verso le nuove generazioni. Ha aperto l’incontro il saluto del consigliere comunale Giovanna Negro.

Il prossimo appuntamento è per Venerdì 21 settembre alle ore 16.30 nel teatro dell’Opera si svolgerà la cerimonia di premiazione del Premio Letterario Nazionale “Casinò di Sanremo-Antonio Semeria” “Sezione Narrativa edita ed inedita con la convocazione della giuria popolare. Partecipa il prof. Stefano Zecchi.