In merito alle dichiarazioni pubblicate quotidianamente sui giornali, relative alle operazioni di installazione dei sensori sui due tronconi del ponte Morandi, la Struttura Commissariale chiede di far riferimento alla suddetta Struttura per tutte le informazioni ufficiali riguardanti i lavori. Al fine di evitare fraintendimenti o addirittura la diffusione di notizie parziali e fuorvianti, da parte di soggetti non legittimati o non adeguatamente informati, in quanto l’unica Struttura a cui fare riferimento è quella del Commissario delegato all’emergenza. Le attività di monitoraggio, iniziate nei tempi previsti venerdì scorso, stanno procedendo velocemente, rispettando i dettagli tecnici e le procedure di sicurezza.

I tempi di installazione dei sensori, montaggio e applicazione al ponte, e le conseguenti analisi, fanno parte di un processo sofisticato e complesso, seguito dalla Commissione tecnica e del quale la Struttura Commissariale darà, in tempo reale, notizia ed eventuali dettagli al momento opportuno.

A oggi, non si può stabilire con assoluta precisione tempi, durata e soprattutto esiti del monitoraggio. C’è ottimismo sul fatto che tutte le previsioni verranno rispettate.