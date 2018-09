Una “R” azzurra e limpida che affiora ed esce dalle acque agitate: è questo il nuovo logo della Rari Nantes Imperia, una delle tante novità per la stagione alle porte.

Sarà lo stemma che identificherà il settore commerciale del club e verrà abbinato ai colori bianco-blu. Sotto allo stemma compaiono le tre parole che meglio identificano la vita in Rari: Salute, Sport ed Emozioni. Ha fatto la sua prima apparizione in pubblico durante le “Vele d’Epoca”.

E per gli innamorati dei più ‘classici’ colori giallo e rosso? Nel ramo sportivo, l’emblema rimarrà quello di sempre: uno scudo giallorosso nella quale sono raffigurati un ‘Settebello’ e un nuotatore che le squadre e gli atleti porteranno fieri nelle varie competizioni.