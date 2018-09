La Sanremese ha raggiunto l’accordo per l’ingaggio dell’esterno sinistro classe ’99 Pierluigi Montanaro.

Cresciuto nelle giovanili di Lucchese (squadra con la quale ha anche debuttato in Serie C), Empoli e Pisa, Montanaro lo scorso anno ha collezionato 10 presenze in Serie D con la maglia dell’Imolese.

Montanaro ha firmato con la Sanremese ed è a disposizione di Alessandro Lupo in vista dell’esordio casalingo di domenica prossima contro la Folgore Caratese.