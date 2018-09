Giovedì 20 settembre alle 17.30 al Velvet Bistro Lounge di Bordighera, la libreria AmicoLibro organizza la presentazione del libro: “In contatto con la realtà. Tango e Danza Movimento Terapia” di Angela Nicotra, Ephemeria Edizioni. Sarà presente l’autrice. Angela Nicotra, danzaterapeuta, in questo libro analizza le relazioni fra il Tango e la Danza Movimento Terapia, offrendo strumenti teorici e pratici volti ad arricchire l’efficacia terapeutica di entrambe le discipline. Il libro nasce dalle conversazioni e scambi di competenze con il grande maestro argentino Rodolfo Dinzel, scomparso nel 2015 e vuole approfondire gli effetti della danza sulla persona e le potenzialità relazionali del Tango. Ingresso libero.

