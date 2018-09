Un 31enne marocchino, pregiudicato e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri per violenza sessuale e rapina. Una ragazza genovese ha riferito di essere stata aggredita e violentata sul lungomare di Pegli (Genova). Dopo la violenza, l’uomo, B.M., le ha rubato il cellulare e il denaro in contanti che aveva con sé. Dopo l’arresto, è stato portato in carcere a Genova Marassi.