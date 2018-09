Riprendono mercoledì 19 settembre alle 17.15, alla Biblioteca Aprosiana di Ventimiglia, gli appuntamenti mensili sulla Storia e Letteratura francese coordinati da Jacques Buisson. All’attenzione dei partecipanti sarà, nell’occasione, la vita e l’opera della scrittrice George Sand (1804-1876) ed il suo libro “Francois le Champi”. Questa iniziativa italo-francese ha preso il via a Sanremo nel 1998 nell’ambito dell’attività dell’Associazione Europea “Amici della Francia” presieduta da Eduardo Raneri. Per contatti tel.(0184)298537/352078/294260. E. R.

