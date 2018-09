L’11a edizione del Torneo di doppio giallo-misto di tennis “Memorial Pino Ala”, disputato sui campi del Tennis Club Ventimiglia dall’11 al 15 settembre, con la partecipazione di una trentina di “racchette” agli ordini del G.A. Pino Zangari, e dal vice Francesco Esposito, si è concluso con la vittoria della coppia formata da Patrizia D’Orsi

e Sergio Bestagno (nella foto con il Presidente del Circolo Francesco Marcianò). Degni finalisti Roberta Trusso e Ruben Mercurio che hanno “ceduto con il punteggio 6-1 6-4; applausi anche per le coppie semifinaliste.

Carmela Sorbara – Eduardo Raneri ; e Paola Panfietti – Antonio Ramponi. C’è viva attesa al Circolo di frontiera per l’inizio del Campionati sociali 2018. Per contatti e adesioni tel.(0184)355224.

E.R.