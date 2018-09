La Community L’ARCO DEL BENESSERE E DELLO SPORT, insignita da ACES Europe per l’anno 2019 del titolo di “Community del Benessere e dello Sport”, prima in Italia nel suo genere, è la cornice di questo evento sportivo. Si tratta del primo evento che introdurrà le celebrazioni previste per l’anno prossimo: un torneo di Tennis giovanile – Promo Fit Junior aperto ai ragazzi dai 6 ai 14 anni – organizzato dalla ASD L’Arco del Benessere e il Tennis Club Ospedaletti, patrocinato dal CONI e voluto da ACES Europe, in collaborazione con l’Ente di promozione sportiva MSP Italia.

L’intento è quello di condividere attraverso il tennis i valori e gli ideali dello sport e di promuovere, anche a livello internazionale, le peculiarità del territorio rappresentato dalla Community: 18 Comuni del ponente ligure e la vicina Saorge.

Tre giornate dove i ragazzi saranno protagonisti e potranno cimentarsi con racchette e palline in un quadro unico: I campi rossi ed il mare azzurro rappresentano per I giovani atleti una cornice ideale per divertirsi e per i genitori un momento di svago e relax.

Luogo : Tennis Club Ospedaletti – corso Regina Margherita 5

Quando : 28, 29, 30 settembre

Per informazioni ed iscrizioni rivolgersi al Tennis Club Ospedaletti: tennisospedaletti@gmail.com

Tel. 0184688115

(Si ringrazia Giacomo De Gaetano US DOLCEACQUA per la collaborazione nell’organizzazione della

manifestazione)

Lunedì 24 ore 11 é prevista una conferenza stampa presso il Tennis Club Ospedaletti per illustrare il regolamento e le finalità della Community L’arco del Benessere