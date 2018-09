La Sanremese Calcio desidera esprimere il proprio cordoglio per la scomparsa di Matteo Morselli. Matteo, prima di intraprendere la carriera di arbitro, ha vestito le maglie dei settori giovanili della Sanremese e dell’Argentina. La società, la dirigenza, la squadra e tutto lo staff della Sanremese rivolgono il proprio affettuoso abbraccio alla famiglia e agli amici di Matteo.

