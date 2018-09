Juniores Scudetto – Finale Gottasecca-Alta Langa andata 5-9 a Gottasecca, ritorno domenica 23 settembre a San Benedetto Belbo in orario da definire Juniores Trofeo Fipap – Finale Imperiese-Albese andata 9-6 a Dolcedo, ritorno venerdì 21 settembre, ore 18, ad Alba

Pallapugno: il punto su campionati giovanili Under 25 – Finale Benese-Virtus Langhe andata 11-3 a Bene Vagienna, ritorno sabato 22 settembre ore 20.30 a Dogliani

Pallapugno: la situazione in Serie C1 e C2 Serie C1 – Andata finale Acqua S.Bernardo Ubi Banca Cuneo-Centro Incontri 7-11 Ritorno: sabato 22 settembre, ore 20, a San Pietro del Gallo

Serie B – Spareggi di qualificazione in semifinale Bogliano Surrauto Monticellese-Srt Progetti Ceva 11-6 Mercoledì 19 settembre, ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese

Serie A Trofeo Araldica – Spareggi di qualificazione in semifinale Tealdo Scotta Alta Langa-Egea Nocciole Marchisio Cortemilia 11-10 Martedì 18 settembre, ore 21 a Castagnole delle Lanze: Araldica Castagnole Lanze-Olio Roi Imperiese

