La Dirigenza, lo staff e la squadra dell’Atletico Argentina porgono le più sentite condoglianze alla famiglia Morselli per la tragica scomparsa di Matteo. Coinvolto in un incidente stradale, il ragazzo aveva vestito la maglia dell’Argentina nel settore giovanile.

