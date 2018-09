In merito all’inchiesta sulla diffamazione on-line durante la campagna elettorale ad Imperia. L’avvocato Erminio Annoni, che tutela Lucia Scajola, figlia del sindaco Claudio, e Paolo Petrucci, coordinatore della campagna per l’ex ministro, entrambi indagati, ha presentato istanza per l’incidente probatorio. La difesa è riuscita ad ottenere un rinvio delle perizie su Facebook che interessano pc, tablet e cellulari della Scajola e di Petrucci. Il gip del tribunale dovrà nominare un perito che si occupi della questione, come scrive Giulio Gavino su “La Stampa”.