Non siamo di certo contrari in maniera ideologica alla privatizzazione di beni comunali come la vecchia sede dell’Aci, ma oltre a condividere le osservazioni della Lega su di un impiego alternativo poniamo soprattutto un problema di metodo: è mai possibile che ogni decisione sia rimessa all’organo liquidatore di Civitas senza investire il Consiglio Comunale, come se la vicenda non toccasse il patrimonio pubblico? E inoltre può il Comune rinunciare a determinare fin da subito una precisa destinazione d’uso, quale programmazione urbanistica e che costituisce per di più una garanzia per investitori interessati all’acquisto? Ancora una volta siamo di fronte ad un’inerzia a dir poco sconcertante della Giunta.

Carlo Iachino

Consigliere Comunale di PROGETTO VENTIMIGLIA