Il Presidente della Liguria Giovanni Toti al termine della riunione a palazzo Chigi ha dichiarato: “Abbiamo ragionato su quelli che devono essere i poteri del Commissario straordinario e di quello di protezione civile: saranno due figure che si affiancheranno. Resterà il commissario di protezione civile per l’emergenza. Il commissario per la ricostruzione e della demolizione del ponte si occuperà della parte relativa al ponte, agli enti locali spetta tutto il sistema di sostegno, mantenimento e costruzione della viabilità secondaria”.

