Grave lutto per la Sezione arbitrale di Imperia a seguito della scomparsa del giovane associato Matteo Morselli a soli 18 anni di età. Matteo aveva subìto un grave incidente stradale durante l’estate, dal quale purtroppo non si è più ripreso nonostante abbia lottato per più di un mese. Divenuto arbitro effettivo il 15 Febbraio del 2016, era in forza all’Organo Tecnico Sezionale.

La tragica notizia ha destato profonda commozione in tutti i colleghi che lo ricordano per la sua grande simpatia e per il sorriso sempre presente “Vogliamo ricordarti così, come in questa foto, dove sorridi”. A Matteo sarà dedicato il raduno precampionato della Sezione di Imperia in programma nei prossimi giorni.