Sono 12 i milioni di euro destinati dalla Regione alla provincia di Imperia per interventi di edilizia scolastica. Sommando i 4 milioni di cofinanziamento dei Comuni si arriva 16 milioni di euro. Tra i progetti più importanti quelli a Camporosso (nuovo edificio per infanzia e primaria con palestra), Dolcedo (nuova scuola), Taggia (nuova sede delle scuole Papa Giovanni XXIII) e Ventimiglia (nuovo edificio per primaria e secondaria). Altri interventi a San Lorenzo al Mare e Vallecrosia saranno finanziati nel 2019, come scrive Andrea Pomati su “La Stampa”.