Quest’oggi a Ventimiglia inizia l’anno scolastico ed il presidente del Consiglio Domenico De Leo e la consigliera Federica Leuzzi sono andati di persona a fare gli auguri ad alunni e insegnanti.

“Nell’aula magna delle scuole Biancheri, gremita di studenti, insegnanti e genitori, sono stato accolto dal Vicepreside Panetta e ho avuto il piacere di esprimere un in bocca al lupo a tutti – dichiara il Presidente del Consiglio De Leo – ho voluto rimarcare il rapporto importante che si è instaurato tra questa amministrazione e il mondo delle scuole che ha portato al concretizzarsi di iniziative ad ogni livello. Un esempio per tutti è il consiglio comunale dei ragazzi che ha partecipato a molti eventi in giro per l’Italia trasmettendo un messaggio di senso civico e di educazione alla legalità. Desidero ribadire il riconoscimento di tutti noi verso l’impegno delle nostre scuole, alla classe dei docenti e non”.

“Desidero augurare a tutti voi studenti un felice inizio anno, soprattutto a quelli che affronteranno per la prima volta questa esperienza, indipendentemente dal grado scolastico. Il giorno di inizio di una nuova avventura è sempre un giorno un po’ speciale. Il primo giorno di scuola, poi, è un momento importante perché porterà tante novità e cambierà il vostro ritmo di vita, ma significherà anche la ripresa delle amicizie nate tra i banchi. Avrete tantissime cose nuove da imparare e da conoscere.

Un sincero augurio va anche a tutti gli insegnanti e a coloro che, con ruoli e responsabilità diverse, operano a supporto della formazione dei ragazzi. Un augurio speciale va ai genitori, affinché trascorrano questo anno godendosi la crescita e lo sviluppo sereno dei loro figli.

Agli studenti, insegnanti e genitori: sono come sempre a vostra disposizione, pronto a raccogliere le vostre idee, i vostri suggerimenti e, se ci saranno, anche le vostre richieste, affinché il vostro viaggio formativo sia il migliore possibile” ha dichiarato il Sindaco Enrico Ioculano.