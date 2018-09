Oggi alle 17.45 inizieranno i nuovi corsi di avviamento al Triathlon per i ragazzi dagli 8 anni in su, alla Piscina Comunale di Imperia.

E così, i giovani aspiranti triathleti inizieranno una nuova stagione sotto l’attenta guida di coach Maurizio De Benedetti (campione del mondo universitario di specialità nel 1993) e Barbara Bonfante.

Il gruppo Age Group, invece, sarà allenato da Franco Brioglio che, dopo la pausa estiva, torna sul piano vasca

“In quest’ultimo periodo abbiamo ricevute molte richieste di informazione per la nuova stagione di corsi – Racconta Daniele Moraglia, Presidente della Riviera Triathlon 1992 – Per questo permetteremo a chi vorrà provare a cimentarsi in questa nuova e avvincente disciplina sportiva, di provare ad allenarsi con il nostro rodato gruppo di giovani atleti per le prossime due settimane a partire da oggi. Per noi, questa è una settimana importante. Infatti, oltre alla ripartenza dei corsi, saremo impegnati nell’organizzazione del Portosole Sanremo Olympic Triathlon.”